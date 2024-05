Tak udostępnisz konto swojej rodzinie. Wystarczy jeden klik

Jeśli udostępnimy dane do logowania, to osoba będzie mogła skorzystać z autouzupełniania loginu (emaila, numeru telefonu) oraz hasła w określonych aplikacjach lub stronach internetowych. Funkcja została sprytnie rozwiązana i została zabezpieczona przed przypadkowymi udostępnieniami innym osobom, które niekoniecznie powinny poznać dane do logowania naszych kont.