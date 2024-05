YouTube wprowadza najgorszą zmianę od lat. Jest tak zła, że powstała specjalna wtyczka

Chociaż ta druga tura testów może sugerować, że YouTube ponownie rozważa nowy wygląd, nie jest to pewny znak. YouTube stwierdził, że jest to tylko eksperyment w celu zebrania danych, ale nie ujawnił swoich przyszłych planów co do tego interfejsu. Nie wiadomo również, jak długo potrwa ta faza testów, a YouTube udziela niejasnych odpowiedzi, mówiąc tylko, że większość eksperymentów trwa zwykle kilka tygodni.