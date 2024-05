Google właśnie zmienił sposób, w jaki będziesz pisać i czytać maile. Oto nowy Gmail

Kolejnym elementem integracji Gemini z Gmailem jest Q&A (questions and answers - pytania i odpowiedzi). Funkcja Q&A pozwala użytkownikom Gmaila po prostu zadać pytanie, na które Gemini może odpowiedzieć, odwołując się do wszystkich ich wiadomości e-mail i załączników. Przykładowo, użytkownik może zapytać Gemini "Które siedzenie w samolocie mam zarezerwowane podczas lotu do Wiednia?" lub "Kiedy przyjdzie moja paczka z butami?", a czatbot odpowie na owe pytania na podstawie wiadomości w skrzynce odbiorczej Gmaila. Zamiast szukania odpowiedniej wiadomości email, otwierania jej i czytania, aby znaleźć odpowiedź, której szukasz, Gemini na polecenie zrobi to za ciebie.