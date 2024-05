Mogłeś nie zauważyć, bo było zaledwie przez chwilę. Google wraca do projektu okularów AI

Na wideo, które miało być jedynie pokazem możliwości Google Astra, można jednak zauważyć ciekawy moment. W 75 sekundzie nagrania pracownica Google pyta się asystenta w telefonie, gdzie pozostawiła okulary, na co on odpowiada jej ostatnie miejsce, w którym kamera aparatu uchwyciła okulary. Pracownica Google idzie do wskazanego miejsca i odkłada telefon, by założyć swoją zgubę. Po chwili perspektywa na wideo zmienia się, pokazując obraz z perspektywy pierwszoosobowej - bez telefonu w ręku, za to z ikoną Gemini i transkrypcją tekstu mówionego przez asystenta.