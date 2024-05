Złodziej krzyczy: łapać złodzieja. Szef Google'a wspiął się na Mount Everest hipokryzji

W lutym bieżącego roku OpenAI zachwyciło świat prezentując swój model Sora, który poprzez zaledwie jeden prompt tekstowy jest w stanie stworzyć kilkunastosekundowe, fotorealsityczne wideo. Jak się później okazało w wywiadzie udzielonym przez Mirę Murati, dyrektor techniczną w OpenAI, możliwe to było dzięki zastosowaniu podejścia "jeżeli dane są publicznie dostępne, to są także możliwe do wykorzystania do treningu AI". Wobec czego OpenAI podjęło się scrapowania (ściągania) z YouTube filmików, służących do treningu generatywnej AI.