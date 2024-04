Giganci pod ścianą. Wyczerpali źródła danych, więc zaczęli kraść z YouTube'a

Mowa tu konkretnie o firmach OpenAI i Google, które w nieautoryzowany sposób zaczęły pozyskiwać dane z YouTube'a. Jak informuje amerykański dziennik The New York Times, obie firmy "wyczerpały" legalne (w wolnym dostępie lub na mocy wiążących firmy kontraktów) źródła tekstowych danych do treningu generatywnej sztucznej inteligencji. Wobec czego przedsiębiorstwa zaczęły eksperymentować z uczeniem z generatywnej AI z transkrypcji wideo na YouTubie.