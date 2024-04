Mocny list ponad 200 artystów i gwiazd. "To atak na ludzką kreatywność"

Ponad 200 artystów branży muzycznej - w tym Billie Eilish, Nicki Minaj, Stevie Wonder czy Katy Perry - podpisało list otwarty do "twórców sztucznej inteligencji, firm technologicznych, platform i cyfrowych serwisów muzycznych do "zaprzestania wykorzystywania sztucznej inteligencji (AI) do naruszania i dewaluowania praw artystów".