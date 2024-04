Zwróci ci pieniądze i pogada o problemach. Microsoft rezygnuje z ludzi

Jak podaje serwis The Verge, Microsoft obecnie prowadzi testy czatbota "który może być używany do automatyzacji zadań działu wsparcia". Informacja pochodzi od "źródeł zaznajomionych z planami Microsoftu", według których ma nie być to zwykły suchy czatbot taki jak Copilot, lecz czatbot z animowanym awatarem, dostosowującym mimikę i gesty do tonu wypowiedzi.