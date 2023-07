Dramat aktorów. Hollywood chce zeskanować ich ciała, zapłacić grosze i nagrywać filmy bez ich udziału

Jak powiedział Duncan Crabtree-Ireland, główny negocjator związku i krajowy dyrektor wykonawczy SAG-AFTRA zapytany przez dziennikarzy, owa propozycja to w rzeczywistości punkt umowy, który zakłada, że aktorzy drugoplanowi będą w całości skanowani na potrzeby AI. Skanowani tak, by producenci zrzeszeni w AMPTP mogli tworzyć ich repliki za pomocą sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, by później wykorzystywać je w filmach. W tym układzie aktorzy dostawaliby wynagrodzenie za jeden dzień pracy.



Z kolei studia skanujące ich podobiznę, wygląd i zachowanie zachowają do nich pełne prawa, wobec czego będą mogły na zawsze i nieograniczenie korzystać z niego w dowolnym momencie i w dowolnej produkcji. Studia nie będą musiały prosić aktorów o zgodę na wykorzystanie ich wizerunku, a niezależnie od sposobu i częstotliwości wykorzystania, aktorzy nie będą otrzymywać gratyfikacji pieniężnej.