Oppo Reno12 FS 5G - pierwsze wrażenia. Sprawdziłem, co potrafi mobilna AI

To, co mi się bardzo podoba, to dodanie do ekranu warstwy Oppo Splash Touch. Ułatwia ona korzystanie z urządzenia, gdy ten jest zachlapany wodą lub wtedy, gdy mamy mokre palce. Z doświadczenia zaś wiem, że to faktycznie pomaga, gdyż była ona obecna we wcześniejszych smartfonach z serii Oppo Reno12. Telefonu da się używać w sytuacji, gdy mój iPhone 15 Pro Max odmawia posłuszeństwa.