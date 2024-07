Realme strzela nowymi smartfonami jak z karabinu. Oto Realme 13 Pro i 13 Pro+

Bateria jest spora, ma pojemność 5200 mAh. Ładowanie jest bardzo szybkie – 80 W, a producent twierdzi, że uzupełnienie akumulatora od 0 do 100 proc. trwa 49 minut. Co z ekranem? Realme 13 Pro+ został wyposażony w 6,7-calowy panel AMOLED FullHD+ 120 Hz o jasności typowej 600 nitów, w trybie wysokiej jasności jasność wzrasta do 1200 nitów. Całość chroni szkło Gorilla Glass 7i, na temat którego stworzyliśmy dedykowany materiał. Pod ekranem znajduje się czytnik linii papilarnych.