Xiaomi wyciąga wtyczkę. Te popularne smartfony idą na emeryturę

Dzisiaj wygląda to trochę inaczej – seria Redmi Note – chociażby Note 13 może liczyć na 3 lata aktualizacji Androida i 4 lata poprawek, natomiast sztandarowa seria Xiaomi 14 (i 13) – 4 wersje Androida i 5 lat aktualizacji bezpieczeństwa. To pokazuje, jaką drogę przeszły smartfony w ostatnich kilku latach. To dobra wiadomość, zważywszy na to, że zyskujemy na tym my, użytkownicy smartfonów. Kupując tani model za kilkaset złotych, możemy liczyć na bardzo długie wsparcie.