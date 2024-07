Twórca ChataGPT ma kłopoty. Najbliższy rok będzie kluczowy

Według The Information OpenAI rocznie generuje 2 mld. dol. przychodu z dostępu do ChatGPT dla użytkowników - głównie poprzez subskrypcje ChatGPT Plus i Enterprise. Dostęp do modeli językowych poprzez API przynosi firmie zyski w wysokości 1 mld. dol. rocznie. Jednak te kwoty pozwalają jedynie na pokrycie kosztów operacyjnych.