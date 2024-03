GPT-4 Turbo od dziś za darmo w Copilocie. Oto co zapewni nowa SI

Usługi korzystające z modelu GPT-4 Turbo skorzystają na tym, że ów model został uaktualniony w wiedzę o najnowsze wydarzenia ze świata (do marca 2023 r.), co oznacza, że będą potrafiły udzielać odpowiedzi na te tematy bez odwoływania się do wiedzy z wyszukiwarek internetowych. W przypadku mocno powiązanego z Bingiem Copilota nie jest to jednak szczególnie istotne.