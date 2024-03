Pytasz o wybory, Google odpowiada: pomidor. Gigant zakneblował swoją usługę

Próbując porozmawiać z czatbotem na temat danej partii lub kandydata, Gemini odpowie formułką "Wciąż uczę się, jak odpowiedzieć na to pytanie. W międzyczasie wypróbuj wyszukiwarkę Google". Jak informują dziennikarze TechCrunch mieszkający w Indiach, system nie jest idealny, gdyż odpowiada on na pytania jeżeli zawierają one literówki.