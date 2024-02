Tak AI wpływa na wybory. Deepjfejki, trolle i czatboty już teraz mieszają w polityce

Choć generatywna sztuczna inteligencja samą nazwą sugeruje, że w jakiś sposób maszyna dogania człowieka, to nijak ma się to do rzeczywistości, w której nasze ulubione technologie to po prostu generatory treści z innych treści. Algorytmy wyszukują wzorce w milionach różnego rodzaju tekstów, obrazów, ale także dźwięków czy wideo, by następnie wygenerować coś, co według algorytmu "jest zgodne z wprowadzonym promptem".



I tak powstają nam odpowiedzi na to jak gotować jajko, zgrabnie wyjaśnione zgadanienia naukowe, które można przedstawić pięciolatkowi, jak i ośmiopalczaste dłonie czy absolutnie pozbawione sensu odpowiedzi na pytania dotyczące bardziej niszowych kwestii. Mimo to generatywna AI stanowi narzędzie, które może skutecznie namieszać w polityce.