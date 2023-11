Fałszywa Elżbieta Jaworowicz. Uważaj na to oszustwo i ostrzeż bliskich

Kiedy więc to właśnie ona zapewnia, że inwestycja jest pewna, a pieniądze na wyciągnięcie ręki (wystarczy tylko przelać kwotę na podane konto bankowe), wiele osób może dać się nabrać. Sęk w tym, że to nie prawdziwa dziennikarka, a jedynie jej skradziony przy pomocy sztucznej inteligencji wizerunek zachęca do dokonania transakcji.