Polski piosenkarz ostrzega przed nowym oszustwem: "Nie zostałem aresztowany"

Bardzo często przestępcy idą jeszcze dalej. Wykorzystują to, że ludzie marzą o lepszej pracy czy miłości. Policja bardzo często informuje o przypadkach kobiet jak i mężczyzn wierzących w to, że osoba na stanowisku żołnierza/naukowca/doktora/polityka po rozmowie z nimi zakochała się i zdecydowała się rzucić wszystko, by przyjechać do Polski. Zanim jednak rozpocznie się sielanka i lepsze wspólne życie, trzeba opłacić paszport/kuriera z nagrodą/bagaż, który zaginął na lotnisku – i tu właśnie do akcji ma wkroczyć czekający partner z portfelem, rozwiązujący problem przelewem. Pieniądze znikają, a miłość życia przestaje się odzywać. Jest złamane serce i dziura w budżecie.