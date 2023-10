Masz zaplanowany nocleg, nagle pisze hotel: rezerwacja odwołana. Uwaga na oszustów

Tak nabierali chętnych na wyjazd do Hotelu Gołębiewski. Stworzyli na Facebooku fałszywy profil, gdzie zorganizowali fikcyjny konkurs. Co więcej, wieść o niezwykłej promocji szybko się rozeszła, przez co podrobione konto miało mnóstwo polubień (rzecz jasna część mogła być też kupiona, ale atrakcyjność „oferty” robiła swoje) i udostępnień. "Na fałszywych stronach [oszuści] podszywają się pod znane hotele i wyłudzają dane do kart płatniczych użytkowników" – ostrzegał zimą CSIRT KNF, bo takie przekręty powtarzają się notorycznie w gorących wyjazdowych okresach.