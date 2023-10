Przestępcy wrócili do tego prymitywnego oszustwa. Uważajcie, bo jest skuteczne

Niestety – trzeba pamiętać o tym, że zbyt piękne okazje po prostu nie istnieją. Jeśli jednak ktoś ciągle chce mieć nadzieję, to ewentualnych obniżek szuka na faktycznych profilach firm. Gdy widzimy, że jakakolwiek instytucja coś obiecuje w mediach społecznościowych, najpierw sprawdźmy, czy to prawdziwy profil. W rozpoznaniu pomoże nie tylko skorzystanie z wyszukiwarki, ale też liczba polubień czy komentarzy, a także prześledzenie wcześniejszej aktywności. Mimo wszystko oszuści są leniwi, co pozwoli dostrzec, że poza kilkoma wpisami niczego nie znajdziemy. A to wyraźny znak, że nie mamy do czynienia z prawdziwym lotniskiem czy sklepem.