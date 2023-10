Oszuści biorą na celownik klientów PKO BP. Bank ostrzega

Taka wiadomość w skrzynce pocztowej może zachęcić do kliknięcia i sprawdzenia, o co chodzi. Mail pochodzi od konta, które potencjalnej ofierze wyświetla się jako ebankning@pkobp.pl, co faktycznie może wyglądać na prawdziwe potwierdzenie wysłane przez bank. Lampka ostrzegawcza powinna jednak zaświecić się, gdy zobaczymy same załączniki - te udają, że mają rozszerzenie .PDF, którego spodziewalibyśmy się po potwierdzeniu, ale są to tak naprawdę skompresowane paczki z rozszerzeniem .gz i .tar.