Obiecują tanie bilety. Oszuści mają nowy sposób

Co by się stało, gdyby ktoś uwierzył w ofertę i kliknął w link? Odpowiedzi na to pytanie możemy poszukać w podobnym wspomnianym przekręcie, w którym złodzieje podszywali się pod PKP Intercity. W tego typu przekrętach chodzi o wypełnienie ankiety, która zawsze prowadzi do „nagrody”. Żeby ją jednak odebrać, trzeba zapłacić na fikcyjnej stronie płatniczej np. za kuriera albo się „zweryfikować”. Przestępcom zależy na wyłudzeniu danych do konta bankowego lub informacji z karty płatniczej. Niewykluczone jednak, że cały ich przekręt prowadzi do zapisania się do płatnej usługi premium. Tak było przy okazji przekrętu „na hulajnogę Xiaomi”.