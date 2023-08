Nowe oszustwo "na PKP". Wypełnisz ankietę i stracisz wszystkie pieniądze

Ostatnie i najniebezpieczniejsze okno to fałszywa strona Przelewy24, która w tym przypadku… każe zapewnić dostęp do karty płatniczej, aby móc odebrać pieniądze. Strona na pierwszy rzut oka może nie wyglądać na lewą, natomiast oferuje tylko jedną opcję „płatności kartą” MasterCard lub VISA i przygotowane pole danych karty. Pod formularzem oszuści umiejscowili guzik „płacę”, co również powinno zapalić pewną lampkę w głowie.