Przestępcy nie zatrzymują się, żeby nas okraść. Liczby za poprzedni rok są przerażające

Zaczyna się od oferty przedmiotu na sprzedaż. Fikcyjne ogłoszenie zamieszczone jest na Facebooku. Oszuści zachęcają do kontaktu przez prywatną wiadomość, a następnie wysyłają link do strony, na której mają znajdować się szczegółowe informacje na temat oferowanego przedmiotu. Kiedy jednak przejdzie się na podaną witrynę, trafi się na portal udający Facebooka i co gorsze: komunikat proszący o zalogowanie się. Tak złodzieje chcą wyłudzić dane do logowania, by przejąć konto ofiary.