Dzwonią i mówią o wniosku na kredyt. Tak przestępcy próbują okraść Polaków

Przestępcy dzwonią na losowo wybrane numery i podają się za pracowników banku, bo mamy najwięcej klientów i mają największe szanse "trafienia". Wystarczy wtedy poprosić o weryfikację tożsamości. W IKO przychodzi powiadomienie z danymi pracownika. Jeśli go nie ma, to dzwoni oszust! Naszym klientom od dawna przypominamy o co nigdy nie poprosi przez telefon pracownik banku i jak łatwo można zweryfikować, czy nie dzwoni oszust. Mogą to potwierdzić w jednej chwili, w naszej aplikacji mobilnej i bezpiecznie kontynuować rozmowę

- napisali na Twitterze przedstawiciele PKO BP.