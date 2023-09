Twój telefon mógł wykręcać dziwne numery. Sprawdź, czy nie nabił ci rachunku

Od lat powraca oszustwo polegające na tym, że do Polaków wydzwaniają nieznane numery. Na pierwszy rzut oka wyglądają normalnie, wszak zaczynają się od kojarzonego numeru kierunkowego. Myślisz, że to ciocia z Warszawy albo kuzyn z okolic Kalisza, klikasz oddzwoń i tracisz pieniądze. Jak to możliwe?