Grożą, że zatrzymają i aresztują. Oszuści w nosie mają nowe przepisy i podszywają się pod policję

„Zachowajcie ostrożność, bo celem przestępców jest wyłudzenie Waszych pieniędzy” – przestrzega CERT Polska. Nie znamy całego komunikatu, ale z poprzednich tego typu oszustw możemy wywnioskować, o co chodzi przestępcom. Mogą tłumaczyć, że jedynym sposobem na uniknięcie wstydliwego procesu czy choćby składania zeznań jest opłacenie mandatu. Aby to zrobić należy udać się na podstawioną przez nich stronę, która służy do wyłudzania danych bądź właśnie pieniędzy. Na tego typu witrynach ofiara myśli, że loguje się np. do banku i w ten sposób podaje poufne informacje.