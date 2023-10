Zeskanował kod QR, bo chciał odebrać pieniądze. To był jego błąd. Takiego oszustwa jeszcze nie było

Komunikat wyjaśniał, że jest to „jednorazowy dostęp do systemu wpłat środków na konto bankowe” i od razu po zaksięgowaniu środków ze sprzedawcą skontaktuje się kurier. Zaufanie wzbudzać miał także fakt, że system powstał po to, aby „uniknąć oszustw”. Cóż, klasyczny trik w stylu złodzieja krzyczącego „łapać złodzieja”.