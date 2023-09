10-latek zeskanował kod QR. Teraz rodzice muszą sporo zapłacić

No właśnie – wcześniej kody QR naklejane były na parkomatach. Przed ich niewłaściwym wykorzystaniem przestrzegała też Poczta Polska. W tamtym przypadku link z kodu QR prowadził do fałszywej strony udającej e-sklep Poczty Polskiej, w którym można kupić kartony, koperty, folie i wypełniacze do przesyłek. Osoba, która skanowała podstawiony kod trafiała na sfałszowaną stronę służącą do wyłudzenia poufnych danych: osobowych oraz tych z karty płatniczej.