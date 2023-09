Rodzicu, tak ochronisz swoje dziecko w sieci. Eksperci mówią, co trzeba zrobić

Do tradycyjnych metod, takich jak fałszywe programy, które się pobiera czy strony wyłudzające dane oraz pieniądze, można dołożyć popularne ostatnio skanowanie kodów QR. Jest to wektor ataku, który powrócił za sprawą chociażby serwisu Discord czy Steam, gdzie zeskanowanie kodu QR umożliwia zalogowanie się. Nie pozostaje nic innego jak uwaga i nie skanowanie podejrzanych kodów QR, przesyłanych przez osoby trzecie lub na przykład przyklejanych na parkomatach. Mniej wygodniej, ale bezpieczniej jest przepisać adres strony internetowej, jeżeli oczywiście nie mamy co do niego wątpliwości. Dziś jest to kod QR, jutro może to być coś czego kompletnie się nie spodziewamy.

- wylicza CERT Allegro.