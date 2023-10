Uważaj na fałszywy SMS od InPostu. Zobacz, co się stanie, gdy klikniesz w link

Wiadomości pochodzące niby od InPostu to najczęstsza próba wyłudzenia danych i pieniędzy. Ze statystyk udostępnionych przez CERT NASK wynika, że to właśnie tę markę oszuści wykorzystywali najczęściej w 2022 w próbach phishingu. Zwycięskiego oszustwa najwyraźniej się nie zmienia, bo podszywki pod InPost dalej mają się dobrze. Badacze z CERT Orange Polska przeanalizowali jedną z niedawnych kampanii.



Wydawać by się mogło, że mamy do czynienia z klasykiem. „Twoja przesyłka nie może zostać dostarczona pod niewłaściwy adres, prosimy o zmianę adresu” – brzmi fragment fałszywej wiadomości. Ofiara czekająca na paczkę ma się przestraszyć i jak najszybciej wyeliminować „błąd”. Co się dzieje, jeśli kliknie w link?