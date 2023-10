Grożą, że wpiszą na czarną listę. Tak oszuści chcą wyłudzić kasę od kierowców

Trzeba przyznać, że wiadomość jest dość niejasna. Co to znaczy, że rachunek za przejazd jest przeterminowany? O co chodzi w przetworzeniu? Jaka czarna lista?! Pytań jak widać jest sporo, więc tym bardziej osoba, która otrzymała SMS-a, może chcieć kliknąć w dołączony link. Adres to „etoll.icu” – to „icu” brzmi dziwnie, ale wzrok przyciąga „etoll”, więc niektórzy mogą uznać, że wszystko się zgadza.