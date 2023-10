Dobrze sprawdź, gdzie kupujesz. Oszuści ruszyli na łowy w czasie promocji i wyprzedaży

Wyniki badania zleconego przez Bank Pocztowy są ciekawe. Wśród metod oszustwa, z którymi respondenci lub ich bliscy mieli osobiście do czynienia najbardziej popularna były metoda "na dopłatę do paczki” oraz metoda „na wnuczka”. Intrygujące jest to, że wyniki badań pokazują, że aż 17 proc. wszystkich respondentów zaznaczyło odpowiedź „inne” w pytaniu o rodzaj przestępstwa, z którym spotkali się oni sami lub ich bliscy. Tym samym deklarują, że padli ofiarą oszustwa, które nie kwalifikowało się do żadnej z omawianych, najpopularniejszych kategorii wyłudzeń (zawartych na liście badania).