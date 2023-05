Na ekranie widzisz znajomego, który prosi cię o pieniądze. Takiemu oszustwu się nie oprzesz

Jednocześnie sam relatywnie łatwy dostęp do generatywnej SI to całkiem spory problem, bo daje pole do popisu w choćby oszustwach "na amerykańskiego żołnierza", gdzie jednym ze wskazówek co do intencji rozmówcy są niskie umiejętności językowe "żołnierza" (także w języku angielskim), a także możliwość wyszukania zdjęć za pomocą Google Grafika. Generatywna SI to łatwy sposób na zapewnienie sobie wiarygodnych, dobrej jakości treści niezbędnych w internetowych oszustwach.