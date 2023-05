Chciała sprzedać ubranka w sieci. Straciła 2 tysiące złotych

Przestępca zastosował następującą metodę - wysłał 34-latce link, dzięki któremu miała sprawdzić, czy pieniądze już zostały przelane na konto. Ten zaprowadził ją do fałszywej strony internetowej, która przypominała stronę banku. Był to stworzony na potrzebę oszustwa formularz, dzięki któremu przestępcy zyskali dane do logowania konta ofiary.