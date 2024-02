Uważaj, o czym rozmawiasz z chatbotem Google'a. Wiadomo, jak długą pamięć ma AI

Choć Gemini (wcześniej Bard) ma ogromne możliwości, lepiej poprzestać na proszeniu go o napisanie przepisu na kluski śląskie lub planu wycieczki do Krakowa. Bowiem Google przechowuje wszystkie twoje konwersacje z chatbotem i prosi, by nie rozmawiać z nim o rzeczach, o których lepiej by nikt nie wiedział.