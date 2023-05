Kto odpowiada za sukces OpenAI? Ludzie zarabiający tyle, co pracownicy fast foodów

Nie jest to jedyna historia, która pokazuje, jak wygląda za kulisami praca nad modelami sztucznej inteligencji. Amerykański Semafor jakiś czas temu opublikował informację, według której OpenAI zatrudniło około tysiąc kolejnych pracowników - przede wszystkim z krajów Ameryki Łacińskiej. 60 procent z nowozatrudnionych odpowiada za etykietowanie danych - czyli plus minus te same zadania, które wykonywali pracownicy outsourcowani z Sama. Z kolei 40 procent to programiści, których zadaniem jest tworzenie nowych danych do treningu pod kątem generowania treści text-to-code. Czyli przetwarzania języka naturalnego na kod w danym języku programowania.