Oto twój nowy kontakt: Gemini. Chatbot oficjalnie w aplikacji do SMS-ów

Jak możemy przeczytać w centrum pomocy, póki co chatbot Gemini dostępny jest dla użytkowników wersji beta aplikacji Wiadomości Google. Ponadto działa on w jedynie dwóch językach: angielskim (obecnie w 165 krajach - z wyłączeniem krajów EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii) i francuskim (jedynie na terenie Kanady). Oprócz tego koncern stawia wymóg posiadania jednego z następujących urządzeń, by otrzymać dostęp do Wiadomości z Gemini: