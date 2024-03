To już plaga zmartwychwstań w sieci. Właśnie ożyła kolejna osoba, choć nikt jej nie pytał o zdanie

W deepfejkach upatruje się nie tylko zagrożenie w postaci nowego sposobu na tworzenie wiarygodnych kampanii dezinformacyjnych czy oszustw, ale także nadzieję na zrewolucjonizowanie przemysłu rozrywkowego poprzez tworzenie nowych utworów za pomocą znanych nam głosów czy wręcz "przywracanie do życia" zmarłych gwiazd.



O ile dokonywane za zgodą aktora, takie przywracanie do życia może przyjść z ogromną korzyścią dla danej produkcji. O tym mogliśmy się przekonać oglądając choćby Star Wars: The Mandalorian, gdzie Luke Skywalker - pomimo, że Mark Hamill ma 72 lata - ma nadal 30 lat czy Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie gdzie Leia Organa (Carrie Fisher) powróciła na ekran za sprawą technologii. Jednak czy na wyrażenie podobnej zgody miała szansę Marilyn Monroe?