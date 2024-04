Budują superkomputer, jakiego jeszcze nie było. Nazwali go Gwiezdne wrota. Nieprzypadkowo

Nie będziemy jednak roztrząsać tych szczegółów, bo jeśli informacje uzyskane przez The Information mają swoje pokrycie w rzeczywistości - a jest to tytuł cieszący się prestiżem i wiarygodnością - to Microsoft i OpenAI będą w przeciągu najbliższych lat operować jednostką wydajniejszą i droższą w stopniu trudnym do wyobrażenia. Jeszcze większe są szacowane koszty budowy, które niemalże w raporcie The Information brzmią jak literówka. Podana kwota inwestycji to znaczna część wartości Microsoftu.