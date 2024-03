Na Xboxa wlatują darmowe gry. Tak wygląda lista

Wczoraj informowaliśmy o darmowych grach w PlayStation Plus na kwiecień. Teraz przyszedł czas na posiadaczy Xboxów, którym Microsoft co prawda nie udostępnia darmowych gier na cały miesiąc, a jedynie przez weekend (to wynika z faktu, że Game Pass sam w sobie oferuje dostęp do całej biblioteki gier). W ten weekend do ogrania są łącznie cztery produkcje - do dwóch nie będzie potrzebny abonament.