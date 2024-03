Oto darmowe gry w PlayStation Plus na kwiecień. Trzy nowe tytuły do ogrania

Następny na liście jest Immortals of Aveum, czyli jednoosobowa gra typu FPS. Produkcja ma wyróżniać się wykorzystaniem magii w strzelance, co raczej standardem nie jest - czary w grze wykorzystywane są zarówno do ataku, jak i defensywy. Twórcy produkcji dają graczowi do dyspozycji ponad 25 zaklęć i 80 talentów oraz możliwość ulepszania i tworzenia własnego ekwipunku. Magia zamiast karabinów, smoki zamiast helikopterów i samolotów. Gra dostępna jest wyłącznie na PlayStation 5.