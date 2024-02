PS Plus na marzec to aż cztery gry. Świetny zestaw na koniec zimy

Miłośnikom strzelanin z całego serca polecam Destiny 2: The Witch Queen. To najlepsze rozszerzenie do D2, a także doskonały przykład na to, jak mięsiste gry potrafi tworzyć studio Bungie. Mówcie co chcecie, dla mnie nie ma bardziej satysfakcjonującego modelu ostrzału na konsoli co właśnie ten w Destiny.