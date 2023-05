Najlepsze gry na PS5. W co warto zagrać na konsoli Playstation 5 w 2023 roku?

God of War: Ragnarok to wciągająca przygodowa gra akcji, a zarazem sequel God of War z 2018 roku. W najnowszym GoW gracz wciela się w Kratosa, byłego greckiego boga, którego producenci gry osadzili w mroźnych i brutalnych realiach nordyckiego świata. Tym razem w przygodach Kratosa towarzyszy mu jego syn, Atreus, wraz z którym musicie stawić czoła mitologicznemu zmierzchowi bogów. Jeżeli walkę, eksplorację i mitologię nordycką masz we krwi, God of War: Ragnarok to gra z kategorii must-play.