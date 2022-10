W Street Fighter 6 dłużej tworzyłem awatara niż walczyłem. Kreator zawstydza gry RPG

Ten dziwny tryb sprawia wrażenie dodanego pospiesznie, ale dopychanego kolanem, bo tak Capcomowi wyszło z arkusza Excela. Ktoś na kierowniczym stanowisku, bez żadnej pasji do bijatyk, przeforsował wizję "wojowniczego metawersum", łapiąc facebookowy wiatr w żagle, kiedy ten był dosyć silny i kiedy tylko nieliczni zwracali uwagę, że metawersum to nic więcej jak Second Life w VR. Przez to Capcom pozostał z potworkiem, dla którego ciężko znaleźć uzasadnienie.