Już się nie dziwię, że Horizon Forbidden West: Burning Shores wyszło tylko na PS5. Dobra decyzja

Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to do tego, że gra wręcz zasypuje gracza ekwipunkiem, którego zdobycie w podstawce wymagało nieco wysiłku. Na normalnym poziomie trudności rusz potykałem się o skrzynie pełne mikstur, pułapek i kilogramów części, które potem mogłem wykorzystywać do tworzenia jeszcze lepszego ekwipunku - do tego stopnia, że w końcu przestałem na niego zwracać uwagę, a zdobywanych fantów już nawet nie musiałem sprzedawać.