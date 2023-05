Twórcy Horizon Burning Shores: mamy najlepsze chmury w grach, nie robimy referendum o seksualności

Misja Baas: Sądzę, że nie został wyczerpany. Zwłaszcza, że gracze zyskali kilka możliwości do wyboru. Zakończenia są opcjonalne. Służą odbiorcy, aby miał przestrzeń do wyrażenia własnych emocji. Chcieliśmy, by każde zakończenie przedstawiało pewien aspekt psychiki Aloy i uznaliśmy, że oddamy decyzyjność w ręce graczy. Jeśli więc uważają, że nie jest to właściwy moment na pocałunek albo chcą się wycofać, mają taką możliwość. Chcieliśmy też pokazać rozwój Aloy i to, że nasza bohaterka uczy się okazywania własnej słabości.