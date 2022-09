Twórcy Horizon Forbidden West dodali tęczową flagę. Trzeba było zamknąć komentarze

Makijaż z tęczowymi kolorami symbolizującymi ruch LGBT jest w pełni opcjonalnym elementem, wydanym kilka miesięcy po premierze gry, jako mała część darmowej aktualizacji. Nikt nie zmusza do nakładania tego makijażu na główną bohaterkę. Protagonistka nie zaczyna przygody z tęczą wysmarowaną na policzkach. Przeciwnie, trzeba się postarać, by zdobyć te barwy. Gracz musi udać się w konkretne miejsce i porozmawiać z konkretną osobą. Jeśli to jest wpychanie ideologii na siłę do gardła, to trochę urojone.