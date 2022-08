Walka o tęczowe flagi w grze Spider-Man. Kto ma rację?

Nexus to na ten moment największe centrum modyfikacji do gier, z dziesiątkami tysięcy modów w bibliotece. Na przestrzeni lat właściciele serwisu podjęli szereg działań mających cywilizować zawartość publikowaną w serwisie. Ta bywała bowiem naprawdę niepokojąca, stanowiąc kreatywne ujście dla najbardziej niemoralnych pomysłów implementowanych do gier.