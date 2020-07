Horizon Zero Dawn trafi na pecety. Jest data premiery i wymagania sprzętowe

Po licznych plotkach przyszła pora na oficjalne potwierdzenie: Horizon Zero Dawn trafi na pecety już w sierpniu. Znamy też wymagania sprzętowe produkcji, która do tej pory była grą na wyłączność na konsole PlayStation 4.

Horizon Zero Dawn to kolejna po Death Stranding i produkcjach Quantic Dream gra, która debiutowała najpierw na konsolach Sony, by po jakimś czasie trafić na pecety. Tym razem sytuacja jest jednak bezprecedensowa, gdyż mowa o typowej produkcji na wyłączność studia zależnego od japońskiej firmy.

Horizon Zero Dawn na PC — premiera 7 sierpnia 2020 r.

Pojawił się też nowy zwiastun, który prezentuje, czego można spodziewać się po tym porcie z konsoli. Wygląda na to, że fani walczącej z maszynami Aloy będą mieli powód, by kupić ten tytuł ponownie, bo wygląda to całkiem smakowicie.

Na szczęście gra nie będzie przesadnie droga, jeśli porównać do jej ceny w dniu premiery na konsolach, a użytkownicy platformy Stea zapłacą za Horizon Zero Dawn dokładnie 179,99 zł. Gracze, którzy wolą Epic Games Store, będą mogli nieco zaoszczędzić — tam gra została wyceniona na 169,00 zł.

W ramach pakietu kupionego na platformach Steam i Epic Games Store gracze mogą liczyć na tzw. edycję kompletną. Zawiera ona zarówno podstawkę, jak i dodatek The Frozen Wilds. Wiemy też, jakie komputery będą potrzebne, by uruchomić Horizon Zero Dawn na komputerach PC.

Horizon Zero Dawn na PC — minimalne wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10 64-bit;

Procesor: Intel Corei5-2500K 3.3 GHz lub AMD FX 6300 3.5 GHz;

Pamięć operacyjna: 8 GB RAM;

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) lub AMD Radeon R9 290 (4 GB);

Miejsce na dysku: 100 GB.

Horizon Zero Dawn na PC — rekomendowane wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i7-4770K 3.5 GHz lub AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz;

Pamięć operacyjna: 8 GB RAM

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) lub AMD Radeon RX 580 (8 GB);

Miejsce na dysku: 100 GB.